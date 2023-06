« L’intersexuation est une variation du vivant »

Pourquoi avoir consti­tué le col­lec­tif Intersexes et Allié.e.s — OII France ?

Le mou­ve­ment inter­sexe est rela­ti­ve­ment récent dans le monde des luttes sociales. Notre col­lec­tif, d’une ving­taine de membres actif·ves, s’attèle à accueillir les per­sonnes concer­nées et leur entou­rage à tra­vers des ate­liers, des groupes de parole, des per­ma­nences, etc. Nous menons éga­le­ment un tra­vail de sen­si­bi­li­sa­tion au tra­vers de cam­pagnes contre les trai­te­ments médi­caux ou chi­rur gicaux pré­coces non consen­tis réa­li­sés sur les per­sonnes inter­sexes. C’est une mis­sion impor­tante car l’intersexua tion n’existe pas dans les repré­sen­ta­tions com­munes. Dans la ter­mi­no­lo­gie médi­cale on parle de « désordre », « ano­ma­lie », « trouble du déve­lop­pe­ment », « syn­drome », alors que ce ne sont que des varia­tions du vivant qui n’ont rien à voir avec la san­té de l’enfant.

De votre point de vue, com­ment est accueilli·e un·e enfant inter­sexe aujourd’hui en France ?

L’intersexuation n’est pas for­cé­ment visible à la nais­sance, elle peut être décou­verte bien plus tard : dans l’enfance ou au moment de la puber­té. Certain·es apprennent leur inter­sexua­tion quand ils ou elles veulent être parents. Dans le cas du diag­nos­tic à la nais­sance, se pose la question de l’assignation de genre à l’état civil. On observe soit une mécon­nais­sance totale de la part du corps médical, soit une redi­rec­tion auto­ma­tique des bébés vers les centres spé­cia­li­sés⁴.

« En France, l’excision est for­mel­le­ment inter­dite et consi­dé­rée comme “bar­bare”… mais cer­tains méde­cins pres­crivent encore des pro­cé­dures de réduc­tion du cli­to­ris sur des per­sonnes inter­sexes sans leur consen­te­ment ! »

En France, la stra­té­gie est de sys­té­ma­ti­ser la prise en charge des enfants concerné·es en pres­cri­vant des traitements non consen­tis, des pro­to­coles adou­bés par la Haute Autorité de san­té. Le consen­sus revient à dire qu’il est impos­sible de gran­dir avec un corps qui a des varia­tions de carac­té­ris­tiques sexuelles et que les corps doivent se confor­mer à l’archétype du genre fémi­nin et mas­cu­lin. Mais à cause de l’hétéronormativité médi­cale et socié­tale, cela peut aller très loin : on consi­dère qu’une femme doit être péné­trée et qu’un homme doit péné­trer, il y a donc une exper­tise sur la rec­ti­tude du pénis (il faut ban­der droit) et sur la pro­fon­deur du vagin.

Et si l’intersexuation est décou­verte long­temps après la nais­sance ?

La per­sonne a alors déjà gran­di avec une assi­gna­tion sociale déter­mi­née pour elle, mais elle va faire l’objet d’une très forte patho­lo­gi­sa­tion [la situa­tion de la personne sera pré­sen­tée comme une mala­die grave nécessitant une inter­ven­tion]. En géné­ral, le pro­to­cole mis en place suit le genre don­né à la nais­sance, sauf si la famille est très ouverte. J’ai récem­ment par­lé avec la mère d’une ado­les­cente dont une équipe médi­cale allait arti­fi­ciellement pro­vo­quer la puber­té : elle était en mesure de décons­truire le dis­cours médi­cal et d’écouter le choix de sa fille qui avait refu­sé le trai­te­ment. Nous accom­pagnons les parents parce qu’ils et elles ont besoin d’être rassuré·es, de ren­con­trer d’autres parents.

Pourquoi la France semble ne rien faire pour mettre fin à ces prises en charge consi­dé­rées comme abu­sives par l’ONU⁵ ?

Dans les socié­tés occi­den­tales, décons­truire cultu­rellement l’approche médi­cale du soin est com­pli­qué. Par exemple, en France, l’excision est for­mel­le­ment interdite et consi­dé­rée comme « bar­bare »… mais cer­tains méde­cins pres­crivent encore des pro­cé­dures de réduction du cli­to­ris sur des per­sonnes inter­sexes sans leur consen­te­ment ! On pour­rait croire que légi­fé­rer contre les muti­la­tions non consen­ties est la solu­tion, mais si l’on prend l’exemple de Malte, on peut en dou­ter. Ce fut le pre­mier pays en Europe à inter­dire ces pra­tiques en 2015⁶, mais la loi n’est tou­jours pas mise en application.

Parvenez-vous à faire chan­ger les choses dans l’appréhension de l’intersexuation chez les professionnel·les de san­té ?

Certain·es méde­cins adoptent le prin­cipe du « patient sachant », esti­mant que l’opinion de celles et ceux qui prennent fait et cause pour les per­sonnes inter­sexes sont qua­si inexis­tantes dans les centres de réfé­rence. Les spé­cia­listes existent mais ils ou elles sont encore pathologisant·es et jouissent d’une légi­ti­mi­té très forte. C’est très com­pli­qué à déconstruire.

Les débats sur la réforme de la loi bioé­thique (pro­jet de loi adop­té à l’Assemblée natio­nale en août 2020) n’auront fina­le­ment pas per­mis de repen­ser col­lec­ti­ve­ment le trai­te­ment des per­sonnes inter­sexes. Qu’en pensez-vous ?

Il s’agit d’une injus­tice tes­ti­mo­niale : la parole publique des méde­cins a tou­jours plus de pou­voir. En amont du vote de la loi bioé­thique, nous avons ten­té de faire entendre notre voix pour que l’interdiction des muti­lations géni­tales soit ins­crite dans la loi. Sans réponse de la part des minis­tères de la Santé et de la Justice, nous avons dû pas­ser par les asso­cia­tions, par la Délégation inter­minis­té­rielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), par le Défenseur des droits et en inter­pel­lant plu­sieurs député·es qui sou­te­naient le col­lec­tif. Nous avions un argu­ment de poids pour les convaincre : la France a quand même été condam­née trois fois pour actes de tor­ture par trois ins­tances dif­férentes de l’ONU entre jan­vier et juillet 2016 ! Mais il y a eu volte-face, certain·es par­le­men­taires de la majo­ri­té, très couard·es, ont pré­fé­ré écou­ter les chirurgien·nes de centres de réfé­rence qui étaient venu·es don­ner leur point de vue lors des audi­tions à la com­mis­sion spé­ciale chargée d’examiner le pro­jet de loi bioé­thique. La ministre de la Santé d’alors, Agnès Buzyn [elle a démis­sion­né de son poste le 16 avril 2020], ne vou­lait pas perdre la face vis-à-vis de ses col­lègues méde­cins. Des député·es souhai­taient quand même « faire quelque chose » : au lieu de mettre fin aux muti­la­tions, on a donc abou­ti à une simple loi d’organisation de la filière de prise en charge par les centres où sont pres­crits les actes muti­lants sur les enfants intersexes.

Votre der­nière cam­pagne de sen­si­bi­li­sa­tion aux droits des per­sonnes inter­sexes « Justice main­te­nant » a été lan­cée en novembre 2020. Quel est son objec­tif ?

D’abord, le droit à la véri­té médi­cale : nous aidons les personnes inter­sexes à faire une sai­sine auprès du Défenseur des droits en cas de refus d’accès à leur dos­sier médi­cal par les per­son­nels de san­té et nous les accom­pa­gnons dans la lec­ture du dos­sier, une étape qui peut être très dif­fi­cile à vivre. Ensuite, le droit à la répa­ra­tion : aider les per­sonnes à faire consta­ter un pré­ju­dice, à por­ter plainte avec consti­tu­tion de par­tie civile, à faire pré­va­loir le dom­mage cor­po­rel. Enfin, nous nous bat­tons pour le droit à obte­nir des condam­na­tions des ins­ti­tu­tions hos­pi­ta­lières ou des professionnel·les qui ont pres­crit et réa­li­sé des trai­te­ments de confor­ma­tion des corps des enfants et adolescent·es inter­sexes sans leur consentement éclai­ré. •

Entretien réa­li­sé le 10 décembre 2020 par Anne-Laure Pineau.

Journaliste pigiste indé­pen­dante, membre du col­lec­tif Youpress et de l’Association des jour­na­listes les­biennes, gay, bi·e·s, trans et inter­sexes (AJLGBTI).